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На Среднем Урале водитель бензовоза направил грузовик под мчащийся поезд19 декабря в 22:11

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Мужчина погиб.

Вечером 19 декабря 2017 года на юге Свердловской области грузовой поезд протаранил бензовоз. Происшествие случилось в 18.22 на регулируемом переезде перегона Кунавино – Перебор электрифицированного участка Екатеринбург – Каменск-Уральский.

Как сообщили "Уралинформбюро", в пресс-службе СвЖД, грузовик выехал на переезд на запрещающий сигнал. Машинист товарняка применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель бензовоза погиб.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отмечают, что топлива в цистерне не было, угрозы возгорания транспортных средств нет. В ликвидации последствий ДТП задействованы 32 человека и 6 единиц техники.

По данным СвЖД, ожидаются задержки пассажирского поезда №852 сообщением Екатеринбург – Курган и пригородных поездов №6610 и №6612 сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский. Они, как подчеркнули в компании, не превысят двух часов.

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