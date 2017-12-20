Погиб мужчина.

Вечером 19 декабря на трассе под Сысертью 59-летний водитель Toyota RAV4 протаранил фуру Iveco, которая после столкновения с Chevrolet стояла на левой полосе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель кроссовера скончался на месте. Его 59-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки.