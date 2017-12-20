Девушки.

Житель Москвы стал очевидцем ужасного инцидента - из окна дома на Кутузовском проспекте неизвестный выкинул обезглавленный труп девушки.

Очевидец снял последствия происшествия, случившегося в ночь на 20 декабря. "Стоим, курим, и тут тело падает. Ну, такое, без головы", - прокомментировал он.

Ролик опубликовал Life.ru. Труп упал на тротуар между домом и проезжей частью. На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Получить оперативный комментарий правоохранительных органов на момент публикации "Уралинформбюро" не удалось.