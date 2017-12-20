Ее личность не установлена.

Поздним вечером 19 декабря на трассе под Ревдой 54-летний водитель фуры DAF сбил женщину, которая находилась на проезжей части. Она скончалась на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, личность погибшей не установлена. Проводится проверка.