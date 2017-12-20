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В пермской больнице умер 3-летний мальчикСегодня в 12:20

Воспитанник центра помощи детям.

В Пермской краевой детской больнице 16 декабря умер 3-летний мальчик.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном министерстве социального развития, ребенок воспитывался в подразделении добрянского центра помощи детям с лета этого года, поскольку его мать временно не могла исполнять родительские обязанности. 1 декабря женщина заключила с центром договор о том, что ее сын пробудет там до конца года.

По данным минсоцразвития, у мальчика не было серьезных проблем со здоровьем. 6 декабря он получил перелом во время игры с другими детьми. Ребенка доставили в больницу, где наложили гипс, и отпустили обратно в центр.

11 декабря мальчику резко стало плохо, его доставили в медучреждение, где спустя пять дней он скончался.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшей трагедии. Также выясняется, могли ли медики предотвратить смерть ребенка.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
жалко ребенка Сегодня в 14:24

Перелом-это несерьёзные проблемы со здоровьем??? Ему стало плохо, что он умер - это несерьёзные проблемы со здоровьем?

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