Воспитанник центра помощи детям.

В Пермской краевой детской больнице 16 декабря умер 3-летний мальчик.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном министерстве социального развития, ребенок воспитывался в подразделении добрянского центра помощи детям с лета этого года, поскольку его мать временно не могла исполнять родительские обязанности. 1 декабря женщина заключила с центром договор о том, что ее сын пробудет там до конца года.

По данным минсоцразвития, у мальчика не было серьезных проблем со здоровьем. 6 декабря он получил перелом во время игры с другими детьми. Ребенка доставили в больницу, где наложили гипс, и отпустили обратно в центр.

11 декабря мальчику резко стало плохо, его доставили в медучреждение, где спустя пять дней он скончался.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшей трагедии. Также выясняется, могли ли медики предотвратить смерть ребенка.