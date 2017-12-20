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В Шадринске автоледи на ВАЗе врезалась в грузовик Сегодня в 12:28

  • Текст

Пострадала 12-летняя девочка.

19 декабря в Шадринске на Мальцевском тракте 38-летняя женщина-водитель ВАЗ-2110 протаранила грузовую ГАЗель, которая стаяла на краю проезжей части.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, автоледи и ее 12-летняя пассажирка получили травмы. Обеих госпитализировали.

Водитель грузовика не пострадал.

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