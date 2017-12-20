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Американке разорвали горло собственные собакиСегодня в 12:30

Близкие не верят выводам полиции.

В американском городе Гудланд два питбуля растерзали собственную хозяйку. Собаки набросились на 22-летнюю Бетани Линн Стивенс, когда она гуляла с ними в лесу неподалеку от дома, сообщает NBC12.

Череп девушки был прокушен в нескольких местах, горло разорвано, раны также имелись на руках и теле, а одежда была буквально разодрана в клочья. Собаки находились рядом с телом и продолжительное время не подпускали к нему полицейских.

Родственники и друзья погибшей уверены, что питомцы не могли убить собственную хозяйку – она воспитывала их с детства и очень любила. Однако специалисты, изучив характер травм, пришли к выводу, что они нанесены собачьими челюстями, передает "Уралинформбюро".

"За 40 лет моей службы я никогда не видел ничего подобного. И надеюсь никогда больше не увидеть", - заявил местный шериф Джеймс Агнью.

Собак усыпят.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
... Сегодня в 14:10

Сколько раз уже говорили, что нельзя бойцовских собак выгуливать без намордника, но всё равно люди не понимают.

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странности любви Сегодня в 14:11

Если она их любила, это не значит, что питбули любили её


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