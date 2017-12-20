Водитель уже попадал в такое ДТП.

Утром 20 декабря на 4-м километре автодороги Нижняя Тура - Качканар столкнулись автобус Kia (маршрут №819 "Екатеринбург - Качканар") и ВАЗ-2113.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 41-летний водитель автобуса. Он не учел необходимый боковой интервал до легковушки и задел ее, после чего съехал с дороги и опрокинулся на правый бок.

В момент аварии в салоне автобуса находились 13 пассажиров. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших нет.

Следует отметить, что год назад виновник аварии уже попадал в ДТП. 24 ноября 2016 года на 300-м километре Серовского тракта он уснул за рулем автобуса Kia Granbird (маршрут №958 "Краснотурьинск - Качканар - Екатеринбург - Тюмень"). В результате автобус съехал с дороги и опрокинулся. Тогда пострадали шесть человек.