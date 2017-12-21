Столкнулись два кроссовера.

В Ханты-Мансийском районе в 09.50 20 декабря на 944-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погиб человек.

Столкнулись Nissan Qashqai и Mitsubishi ASX, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного УГИБДД. По предварительным данным, 37-летний водитель Nissan выехал на полосу встречного движения. Он и 34-летний водитель второй иномарки получили травмы. 47-летний пассажир Mitsubishi скончался на месте происшествия.

Стоит отметить, что в среду Госавтоинспекция Югры предупредила водителей об опасных дорожных условиях: округ накрыл снегопад, на дорогах образовалась гололедица.