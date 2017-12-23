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В Прикамье семиклассница порвала в школе легкое21 декабря в 09:53

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Врезавшись в стеклянную дверь.

20 декабря в школе Александровска семиклассница получила тяжелые травмы. Она побежала за одноклассником и врезалась в стеклянную дверь. Один из осколков порвал девочке легкое, она потеряла много крови.

"Одноклассник довел и она за ним побежала. И сама же врезалась в дверь. Таким образом разбила собой", "Говорят какой-то одноклассник умышленно девчушку дверью ударил при выходе из столовой", "У нас в школе было много крови", "Девочка жива находится в реанимаций в крайне тяжелом состоянии", - пишут ученики школы, в которой учится пострадавшая (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Для помощи девочке вылетел вертолет санавиации Пермской краевой клинической больницы с необходимыми инструментами и кровью для переливания. Детский и торакальный хирурги провели экстренную операцию - зашили рану на легком. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

"Сейчас ребенок находится в тяжелом стабильном состоянии. Врачи готовят пациентку к транспортировке в специализированное отделение для дальнейшего лечения. В настоящий момент угрозы для жизни ребенка нет", - добавили в ведомстве.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося, сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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