В гостях у жены.

В ночь на 20 декабря 2017 года в казахском поселке Отеген-Батыр 44-летний местный житель поджег себя и двух своих детей.

По данным kabarlar.org, инцидент произошел в общежитии на улице Титова. Мужчина приехал к бывшей жене и детям - 12-летнему сыну и 18-летней дочери. По невыясненным причинам он облил себя бензином и поджег. Пламя быстро распространилось по комнате.

Пожарных и скорую вызвали соседи. Спасатели вытащили пострадавших из помещения. Мужчина и его сын скончались на месте, передает "Уралинформбюро".