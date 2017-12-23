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Казах совершил самосожжение и погубил 12-летнего сына21 декабря в 11:42

В гостях у жены.

В ночь на 20 декабря 2017 года в казахском поселке Отеген-Батыр 44-летний местный житель поджег себя и двух своих детей.

По данным kabarlar.org, инцидент произошел в общежитии на улице Титова. Мужчина приехал к бывшей жене и детям - 12-летнему сыну и 18-летней дочери. По невыясненным причинам он облил себя бензином и поджег. Пламя быстро распространилось по комнате.

Пожарных и скорую вызвали соседи. Спасатели вытащили пострадавших из помещения. Мужчина и его сын скончались на месте, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
.. 21 декабря в 13:03

просто псих

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