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В Зауралье в огне погибли три человека21 декабря в 13:07

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В разных районах.

За сутки в Курганской области произошло три пожара, в которых погибли три человека. Организованы доследственные проверки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

20 декабря около 14.00 в Куртамыше загорелась квартира. На пепелище нашли тело 59-летнего хозяина. Второй пожар, унесший жизнь, произошел около 21.00 в селе Варгаши. Там погиб 55-летний мужчина.

В ночь на 21 декабря вспыхнул вагончик рабочих, расположенной в лесном массиве Далматовского района. При тушении спасатели нашли тело 26-летнего молодого человека.

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