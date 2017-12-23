Из-за травм пассажира.

В Ленинский райсуд Тюмени передано уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Казанского района. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ДТП произошло днем 25 сентября 2017 года. Подсудимый управлял минивэном Hyundai Grand Starex. На улице Республики он перестроился на выделенную для общественного транспорта полосу, подрезав автобус. Водитель автобуса применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. В результате в салоне упал 60-летний пассажир. У мужчины диагностировали перелом голени, что является тяжким вредом здоровью.

Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.