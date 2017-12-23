На казахстанской фабрике.

На территории Жезказганской обогатительной фабрики "Корпорации Казахмыс" (Казахстан) рабочего раздавило грузовыми вагонами. Видео несчастного случая опубликовано на странице shock_krg.

Публикация от Караганда (@shock_krg) Дек 20, 2017 at 9:29 PST

Мужчина в спецодежде встал между двумя полными грузовыми вагонами именно в тот момент, когда они начали двигаться. После в кадре видно, что рабочий лежит на рельсах и не шевелится, передает "Уралинформбюро".

В пресс-службе корпорации заявили Tengrinews.kz, что погибший был сотрудником подрядной организации. Сейчас все обстоятельства несчастного случая выясняются: над делом работает специальная комиссия.