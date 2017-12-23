Его госпитализировали.

Утром 21 декабря в Миассе на улице Магистральной лоб в лоб столкнулись Renault Logan и лесовоз.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ОГИБДД, на встречную полосу выехал 54-летний водитель легковушки - на изгибе дороги он не справился с управлением. От удара грузовик перевернулся, и деревья вывалились на дорогу.

Виновника аварии госпитализировали.