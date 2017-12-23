В Алмате.

В Алмате (Казахстан) на женщину-инвалида упал фонарный столб. О происшествии на своей странице в Facebook рассказала дочь пострадавшей Дина Нарбаева.

По словам девушки, инцидент произошел еще 16 декабря около ТЦ City Center на пересечении улиц Толе-би и Байзакова, передает "Уралинформбюро".

Столб свалился женщине прямо на голову: в тяжелом состоянии пожилую алматинку, имеющую инвалидность по зрению, доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и два сломанных позвонка, один из которых пока что неоперабелен.

По данным Sputnik, дочь пострадавшей женщины уже обратилась в полицию. Она считает, что ответственность должна нести администрация торгового центра.

Получить оперативный комментарий представителей ТЦ не удалось.