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Фонарный столб сломал позвоночник женщине-инвалиду21 декабря в 16:41

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В Алмате.

В Алмате (Казахстан) на женщину-инвалида упал фонарный столб. О происшествии на своей странице в Facebook рассказала дочь пострадавшей Дина Нарбаева.

По словам девушки, инцидент произошел еще 16 декабря около ТЦ City Center на пересечении улиц Толе-би и Байзакова, передает "Уралинформбюро".

Столб свалился женщине прямо на голову: в тяжелом состоянии пожилую алматинку, имеющую инвалидность по зрению, доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и два сломанных позвонка, один из которых пока что неоперабелен.

По данным Sputnik, дочь пострадавшей женщины уже обратилась в полицию. Она считает, что ответственность должна нести администрация торгового центра.

Получить оперативный комментарий представителей ТЦ не удалось.

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