На перемене.

В Екатеринбурге 12-летний подросток получил тяжелую травму головы в школе. На перемене одноклассник случайно проломил ему голову. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Он долгое время провел в больнице.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, ЧП случилось еще 13 ноября 2017 года. В настоящее время проводится доследственная проверка. Опрашиваются участники инцидента, преподаватели и руководство школы. Устанавливаются лица, которые должны контролировать поведение подростков на территории школы.

Следует напомнить, что подобное ЧП произошло в школе Александровска. Там семиклассница побежала за одноклассником и пробила стеклянную дверь. Один из осколков порвал школьнице легкое. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии.

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