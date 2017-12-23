12-летнему екатеринбуржцу одноклассник проломил голову22 декабря в 08:48
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На перемене.
В Екатеринбурге 12-летний подросток получил тяжелую травму головы в школе. На перемене одноклассник случайно проломил ему голову. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Он долгое время провел в больнице.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, ЧП случилось еще 13 ноября 2017 года. В настоящее время проводится доследственная проверка. Опрашиваются участники инцидента, преподаватели и руководство школы. Устанавливаются лица, которые должны контролировать поведение подростков на территории школы.
Следует напомнить, что подобное ЧП произошло в школе Александровска. Там семиклассница побежала за одноклассником и пробила стеклянную дверь. Один из осколков порвал школьнице легкое. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии.
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я понимаю тоже голову бы девочка проломила...в чем подобное-то?ответить
Зачем в школе делать стеклянные двери? Это опасно, надо просто в стандартах на строительство это запретить.ответить
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