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В златоустовском приюте заживо сгорели 30 собак22 декабря в 09:59

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Зоозащитники просят помощи у горожан.

В Златоусте сгорел частный дом, где семья Накоряковых устроила приют для бездомных собак и кошек. В огне погибли более 30 животных. ЧП случилось в ночь на 20 декабря. Сейчас волонтеры собирают деньги и предметы первой необходимости для семейной пары, державшей приют, и потерявшей в огне все имущество, передает "Уралинформбюро".

"Очень нужны стройматериалы: доски, шпалы, пакля. Первоочередной задачей является строительство вольера, хотя бы с минимальным разделением на конуры. Все собаки разные: и обожженные, и целые, и не все дружат. Помощь нужна руками, материалами, деньгами", – обращаются к южноуральцам зоозащитники из организации "Пушистые незабудки".

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, никто из людей в пожаре не пострадал.

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