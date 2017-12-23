Еще двое пострадали.

Утром 22 декабря на 65-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень произошло смертельное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 47-летняя женщина - водитель Lada Granta не справилась с управлением и протаранила попутный КамАЗ. От удара легковушку выбросило на "встречку", где ехала Toyota. После столкновения иномарка загорелась. В это время в нее врезалась фура Freightliner.

На месте погибли водители легковушек. Травмы получили два пассажира Toyota.

В настоящее время движение на участке, где произошла авария, затруднено.