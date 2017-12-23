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В Ревде водитель сбил пешехода и скрылся22 декабря в 14:01

  • Текст

У пострадавшего серьезные травмы.

Вечером 21 декабря в Ревде на улице Озерной неизвестный водитель за рулем неустановленного автомобиля сбил 53-летнего мужчину.

Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, ребер, ключицы, поясничного отдела позвоночника, таза, бедра. Мужчина госпитализирован в Ревдинскую городскую больницу, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Виновник аварии скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция Ревды просит откликнуться очевидцев инцидента. Всех, кто имеет информацию о ДТП, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 269-77-00, 8 (34397) 5-15-68, 8 (34397)5-22-00 или 02.

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