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Одетая в темное свердловчанка погибла под колесами ВАЗ-2106Сегодня в 08:24

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Которым управлял подросток.

В селе Петрокаменское (Горноуральский ГО) в ночь на 23 декабря ВАЗ-2106 сбил трех пешеходов. Наезд был совершен в 03.20 у дома №1 по улице Спортивной, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Установлено, что пешеходы шли по правой обочине в попутном с машиной направлении. Они были в темной одежде, а участок улицы, где произошло ДТП, не освещен.

Управлял автомобилем 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. Он был трезв.

На месте от полученных травм скончалась 45-летняя женщина. 42-летний мужчина и 35-летняя женщина госпитализированы с переломами и травмами головы.

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