Не могли найти рабочий локомотив.

Пассажиры российского поезда Париж - Москва более чем на сутки застряли во Франции в неотапливаемых вагонах.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря. По данным администрации Французских железных дорог, поезд был остановлен на перегоне Париж – Эперне в связи с поломкой локомотива. Поскольку замены у французских железнодорожников не нашлось, состав вернули на вокзал Парижа. Свыше 50 пассажиров 10 часов сидели в неотапливаемых вагонах. По их словам, все это время не было еды, а воду пришлось покупать у проводников, передает "Уралинформбюро".

Когда французы нашли новый локомотив, и поезд доехал до границы с Германий, выяснилось, что сменного локомотива у немцев также нет. В итоге пассажиры поезда застряли в Страсбурге еще на 12 часов.

Поезд Париж - Москва выехал из Страсбурга только 23 декабря в 9:50 по местному времени. При этом свыше 20 пассажиров предпочли "спешиться" и отправились в пункты назначения (Берлин, Варшава, Москва) самостоятельно.

В РЖД уже заявили о том, что все пассажиры поезда получат компенсации стоимости проезда. "Возврат и переоформление проездных документов для транзитных пассажиров будет произведен без удержания сборов и плат", - уточнили в пресс-службе компании.