Их личности не установлены.

Поздним вечером 24 декабря на 803-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск произошло тройное ДТП, в котором погибли два человека.

Виновником аварии стал водитель Nissan. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В грузовик сзади врезался ГАЗ.

Водитель и пассажир Nissan скончались на месте. Их личности пока не установлены, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД.