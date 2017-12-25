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Под Первоуральском в тройном ДТП погибла девушкаСегодня в 12:23

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Еще два человека серьезно пострадали.

Вечером 23 декабря на Пермском тракте под Первоуральском произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 20-летний водитель Lada Largus. При завершении обгона он допустил занос на встречную полосу. Там он столкнулся с Honda CR-V. От удара отечественную машину отбросило на обгоняемую фуру MAN.


Фото: Жора Иванов, vk.com/incekb

20-летняя пассажирка Lada скончалась на месте. Виновника аварии госпитализировали в состоянии шока с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломом позвоночника, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки.

Также пострадал водитель иномарки. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер.


Фото: Жора Иванов, vk.com/incekb

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