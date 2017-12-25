На Химмаше.

В Екатеринбурге в отделе полиции №13 (Химмаш) в специальном помещении для задержанных нашли тело 34-летнего мужчины. Он свел счеты с жизнью.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ранее судимого мужчину задержали 22 декабря в 16.00 в подъезде дома в переулке Хибиногорском за мелкое хулиганство. Прибывшие в отдел полиции в 23.30 медики констатировали его смерть. Проводится служебная проверка.

Параллельно проверку по факту гибели мужчины проводит следственный комитет. Опрашиваются сотрудники отдела полиции, которые в тот день дежурили. Выясняется, что могло толкнуть задержанного на суицид, рассказал официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга.