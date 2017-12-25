50 тысяч рублей.

Екатеринбургский метрополитен заплатит 50 тысяч рублей машинисту уборочной техники, которая сломала руку на работе. Инцидент произошел 8 февраля 2017 года на станции "Проспект Космонавтов", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Установлено, что одной из причин случившегося стал недостаточный контроль со стороны непосредственного руководителя. Из-за травмы женщина длительное время находилась на лечении. На момент прокурорской проверки рука полностью не восстановилась. Оказался поврежден нерв, а также были ограничения в подвижности суставов.

Судебный акт в силу не вступил.