Проводится проверка.

В Березовском сотрудники СКР и главный врач горбольницы выясняют обстоятельства смерти 57-летнего мужчины в общежитии. Его тело обнаружили 23 декабря 2017 года на лестничной площадке здания.

В СМИ прошла информация о том, что мужчина скончался, не дождавшись прибытия корой помощи. Сообщалось, что очевидцы попытались вызвать скорую помощь, однако медики отказались выезжать к пьяному пациенту.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, по факту смерти мужчины следственным отделом Березовского ведется проверка. "Предстоит выяснить, оказывалась ли медпомощь пострадавшему, насколько полно и качественно. По нашим данным, скорая на место выезжала. Уточняются детали: во сколько поступил сигнал и в какое время приехали медики", - уточнил агентству официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков пояснил, что местные жители, увидевшие лежавшего в подъезде мужчину, изначально вызвали полицейских. "По имеющейся у нас первичной информации, прибывшие на место полицейские попросили соседей вызвать скорую помощь, чтобы констатировать смерть мужчины", - добавил Шестаков.