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Обнародованы результаты расследования авиакатастрофы в СочиСегодня в 14:42

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Спустя год.

Следственный комитет РФ обнародовал результаты расследования крушения Ту-154 над Черным морем, произошедшего 25 декабря 2016 года.

Получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Также завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.

"Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается, потерпевшими по нему признаны 156 человек, передает "Уралинформбюро" .

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, в том числе, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители прессы и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

По информации Минобороны РФ, причиной авиакатастрофы могло быть нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна.

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Расследование крушения Ту-154 в Сочи продлили

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