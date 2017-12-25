Обнародованы результаты расследования авиакатастрофы в СочиСегодня в 14:42
- Текст
Спустя год.
Следственный комитет РФ обнародовал результаты расследования крушения Ту-154 над Черным морем, произошедшего 25 декабря 2016 года.
Получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Также завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.
"Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается, потерпевшими по нему признаны 156 человек, передает "Уралинформбюро" .
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, в том числе, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители прессы и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.
По информации Минобороны РФ, причиной авиакатастрофы могло быть нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна.
Ранее по теме:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи продлили
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:50
В Екатеринбурге братья выкинули с 8 этажа труп соседа
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 17:27
Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж празднует юбилей
Образовательному учреждению исполнилось 40 лет.Сегодня в 17:24
Свердловский Минстрой подставил плечо "Березкам"
Пока застройщик ищет деньги.Сегодня в 17:21
Путин устроил "чехарду" в рядах полпредов
Кресла потеряли двое.Сегодня в 17:19
На низком старте: до сбора подписей за Собчак – считанные дни
Все зависит от ЦИК.Сегодня в 16:59
Hyundai примеривается к сотрудничеству с КамАЗом
Для производства автокомпонентов.Сегодня в 16:55
Ёлка, не гори: в Астане вспыхнул главный символ Нового года
Пожар тушили 10 человек.Сегодня в 16:52
Челябинский облсуд скостил срок маньяку с ЧТЗ
На 3 месяца.Сегодня в 16:47
В Прикамье будут судить юношу за секс со школьницей
Ему предъявлено обвинение.Сегодня в 16:41
Карагандинка поскользнулась на улице и умерла
Горожане винят плохую погоду.Сегодня в 16:38
В Екатеринбурге за президента смогут проголосовать в психушках
И СИЗО.Сегодня в 16:31
Челябинец едва не подорвал себя около здания гордумы
Его отговорил Мошаров.Сегодня в 16:30
РМК наградили за активное взаимодействие с населением
Территорий присутствия.Сегодня в 16:11
Минтруд отправит российских женщин на тяжелые работы
Из-за автоматизации.Сегодня в 16:07
Бурятская пенсионерка питалась гвоздями и шурупами
Врачи достали из нее 152 предмета.
Главные новости
- Сегодня в 17:21Путин устроил "чехарду" в рядах полпредов
- Сегодня в 16:31Челябинец едва не подорвал себя около здания гордумы
- Сегодня в 14:42Обнародованы результаты расследования авиакатастрофы в Сочи
- Сегодня в 14:11Кондуктора пермского автобуса оштрафовали за смерть пассажирки
- Сегодня в 13:21Солисты екатеринбургской оперы представят в Москве "Снегурочку"
Аналитика
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.