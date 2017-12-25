Перенесшей инсульт.

Суд вынес приговор кондуктору пермского автобуса, которая не распознала инсульт у пассажирки. 33-летняя женщина признана виновной в оставлении в опасности. Она должна заплатить 80 тысяч штрафа, а также 200 тысяч рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел 13 января 2017 года в автобусе №17. Во время поездки одной из пассажирок стало настолько плохо, что она буквально утратила способность двигаться. На конечной остановке женщина не вышла и не могла ответить на звонки обеспокоенных родственников. Кондуктор обратилась к пермячке, но, получив невнятные ответы, сделала вывод, что та пьяна. Автобус продолжил движение по маршруту.

Скорую помощь вызвали лишь через полчаса после возобновления движения транспорта. При этом диспетчеру кондуктор в качестве адреса для прибытия медиков назвала другую конечную остановку, путь до которой занял у автобуса длительное время. Прибывшие на место врачи не обнаружили никого и уехали обратно.

Повторно вызывать неотложку подсудимая не стала. Автобус с умирающей пассажиркой спустя час прибыл в гараж.

В общей сложности пассажирка оставалась без помощи более 2 часов. Она скончалась в больнице, не приходя в сознание, через 6 дней.