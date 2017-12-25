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Лошадь покалечила жительницу Нижнего ТагилаСегодня в 15:25

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Испугавшись фейерверка.

На Театральной площади в Нижнем Тагиле лошадь сбила с ног и ударила копытом по голове 55-летнюю местную жительницу. Очевидцы предполагают, что животное испугалось фейерверка, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел вечером 24 декабря, когда пострадавшая Наталья Дружинина возвращалась с двумя внуками домой из драмтеатра.

"Мы шли с новогодней елки через ледовый городок, вдруг на площади кто-то запустил фейерверк. Я наклонилась к младшему, но тут же получила удар по голове и упала на землю. Самой лошади я не видела, но люди, которые кинулись меня поднимать, сказали, что лошадь, видимо, испугалась фейерверка, сорвалась и побежала в сторону набережной. Еще немного, и она бы задела моего внука",– цитирует женщину местное издание "Между строк".

Врачи диагностировали у Натальи Дружининой сотрясение мозга и травму шеи.

Стоит отметить, что пострадавшая женщина уже обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности тех, кто организовал катание на лошадях в этом месте.

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