Его отговорил Мошаров.

25 декабря житель Челябинска грозился взорвать себя около здания гордумы. Его отговорил председатель городского парламента Станислав Мошаров.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе парламента, инцидент произошел около полудня. К зданию подъехал белый Ford с местными номерами. Стекла машины были заклеены листами с лозунгами. Водитель - мужчина 35 лет - выкрикивал из салона, что подорвет себя, если его требования не будут выполнены.

Спустя несколько минут силовики оцепили иномарку. К ним присоединился Мошаров. Переговоры продолжались около десяти минут. Было решено, что мужчина придет на визит к председателю гордумы 26 декабря.

Чего добивался "автотеррорист" выяснить не удалось.



Фото: Челябинская городская дума