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Карагандинка поскользнулась на улице и умерлаСегодня в 16:41

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Горожане винят плохую погоду.

В Караганде (Казахстан) 52-летняя местная жительница упала на скользкой дороге и умерла. Бригада скорой помощи не успела приехать на вызов, передает "Уралинформбюро".

Сейчас сотрудники департамента внутренних дел проводят расследования. По данным издания Sputnik, личность женщины уже установлена, назначены экспертизы. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет.

Стоит отметить, что жители Караганды уже второй день жалуются на плохую погоду. Из-за обильных осадков на дорогах образовался гололед: ради безопасности даже полностью перекрыли некоторые дороги.

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