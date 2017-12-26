Школьник в больнице.

В Сатке глыба льда придавили 11-летнего мальчика, который залез на недостроенную горку. Как сообщили "Уралинформбюро" в Челябинской областной детской клинической больнице, ребенок поступил в учреждение 23 декабря в крайне тяжелом состоянии. По данным на утро 25 декабря, хирурги готовили его к операции.

Инцидент произошло в поселке Западный, где подрядчик строит две горки. На момент ЧП объекты не были сданы в эксплуатацию: на большой горке отсутствовали бортики и ступени, горка поменьше также не прошла оценку. Как пояснили в управлении по благоустройству Саткинского района, горки принимаются по акту выполненных работ, однако подрядчик обязан обеспечить их безопасность – установить ограждение или повесить предупреждающие знаки.

В свою очередь, в подрядной организации отметили, что место строительства было огорожено сеткой, однако ее сняли, когда рабочих не площадке не было.