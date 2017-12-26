5 человек погибли.

В Москве пассажирский автобус протаранил толпу людей, выходящих из подземного пешеходного перехода на Славянском бульваре. По неподтвержденным данным, известно о 15 пострадавших и 5 жертвах, передает "Уралинформбюро".

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением из-за заноса на скользкой дороге. Однако на панорамных видео с городских камер видно, что транспортное средство стояло, а затем внезапно поехало в пешеходный переход.

По данным источников федеральных изданий, версия об умышленном наезде пока исключена.

Сейчас спасатели извлекают из-под автобуса пострадавших и погибших.

По данным телеграм-канала Mash, водитель, 58-летний Виктор Тихонов, был трезв во время утреннего освидетельствования перед началом рабочего дня. Известно, что он отработал в транспортной компании более 30 лет.

"Я подъехал на остановку "Славянский бульвар", это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", – приводит канал показания водителя автобуса.