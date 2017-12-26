Задохнулись.

В гаражном боксе в Златоусте 24 декабря были обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Признаков криминальной смерти на телах не обнаружено. Следственными органами по данному факту проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.