На Южном Урале мужчина и женщина погибли в гараже25 декабря в 18:40
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Задохнулись.
В гаражном боксе в Златоусте 24 декабря были обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Признаков криминальной смерти на телах не обнаружено. Следственными органами по данному факту проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
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