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Екатеринбуржец на ВАЗе сбил двух школьниц на тротуареСегодня в 08:34

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Уходя от столкновения с другим авто.

Вечером 25 декабря в Екатеринбурге на улице Ильича 50-летний водитель ВАЗ-2111 сбил двух школьниц на тротуаре.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, мужчина ехал по улице Победы. Когда он проезжал перекресток с улицей Ильича, возникла аварийная ситуация. Пытаясь избежать столкновения с другим авто, водитель "одиннадцатой" резко вывернул руль и вылетел на тротуар, где стояли две 15-летние девушки в ожидании зеленого сигнала светофора.

Школьниц доставили в больницу. У них диагностировали незначительные травмы.

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