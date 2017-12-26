Еще три человека пострадали.

Днем 25 декабря на 49-м километре Ефремовского месторождения (Сургутский район) лоб в лоб столкнулись два УАЗа - "буханка" и грузовик.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, на встречную полосу выехал 56-летний водитель "буханки". От полученных травм на месте скончались 64-летний водитель грузового УАЗа и его 55-летний пассажир.

Второй пассажир - 38-летний мужчина получил травмы. Также пострадали виновник аварии и его 29-летний пассажир.