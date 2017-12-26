Екатеринбургские улицы скрылись под водойСегодня в 11:14
- Текст
Из-за аварии на Уралмаше.
Коммунальная авария на Уралмаше затопила улицу Уральских рабочих и оставила без холодной воды часть домов на улицах Стахановской и Индустрии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в диспетчерской службе Орджоникидзевской УЖК.
Как рассказали коммунальщики, причиной ЧП стал порыв 200-миллиметрового водопровода на улице Калинина. "Водоканал" уже попросил предоставить их ремонтным бригадам доступ в подвалы жилых домов. Собираются делать перетрассировку с подключением к запасному трубопроводу", — сообщили диспетчеры.
Так утро 26 декабря выглядела улица Уральских Рабочих в районе ЧП. Фото: Александр Соколов.
Пресс-служба МУП "Водоканала" подтвердила факт аварии. "Заявка к нам пришла в 23.00 (понедельника – прим. ред). Бригада туда уехала и работает до сих пор. Утром к ней присоединились вторая бригада, в данный момент на месте аварии проводится диагностика", — пояснили представители предприятия.
Насчет отключения жилых домов от воды данные разнятся. По словам представителей "Водоканала", полного отключения пока не производилось, но в некоторых домах давление воды в местных сетях может быть понижено. А вот в диспетчерской УЖК "Орджоникидзевская" заявили, что часть домов на пострадавшем участке все же пришлось отключить от водоснабжения.
В беседе с "Уралинформбюро" сотрудники дошкольного отделения гимназии "Арт-Этюд" (ул. Калинина, 36а) подтвердили, что холодной воды в здании гимназии нет. "И не говорят, когда дадут, — посетовал собеседник агентства. — А у нас ведь дошколята, им же еду надо готовить, а как без воды это сделать?"
Сотрудники пресс-службы МУП "Водоканал" заверили, что более-менее точная картина происшедшего и перспективы окончательной ликвидации аварии станут известны в ближайшее время. "Уралиноформбюро" будет следить за развитием событий на Уралмаше.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:56
Барнаулец набросился на собутыльника с топором после спора о Толкине
И древнем оружии в его творчестве.Сегодня в 17:36
Район Зауралья под новый год остался без главы
Дума объявила конкурс.Сегодня в 17:30
Екатеринбургский колледж признан опасным для жизни
Из-за аварийного состояния.Сегодня в 17:21
"Судимся с Ротенбергом": чиновников Асбеста призвали к ответу
Представители НСК.Сегодня в 17:03
Основатель ячейки террористов в Таджикистане получил 20 лет колонии
За терроризм, экстремизм и наемничество.Сегодня в 17:03
Очевидцы рассказали о застреленном на екатеринбургской овощебазе №4
В полиции молчат.Сегодня в 17:00
Руководители "РН-Пурнефтегаза" отрабатывают чувство локтя
На футбольном поле.Сегодня в 16:49
Футболистом года в России стал форвард "Спартака" Промес
В числе лучших отмечен игрок "Урала".Сегодня в 16:33
Братья-таджики от нечего делать забили до смерти пенсионерку
Хватило одного удара.Сегодня в 16:26
В Зауралье депутаты "свернут" торговлю алкоголем в жилых домах
С 2019 года.Сегодня в 16:22
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.Сегодня в 16:21
В Екатеринбурге мигрант ограбил павильон микрозаймов
С подельниками.Сегодня в 16:19
Ушел из жизни отец Рунета
Валерий Бардин.Сегодня в 16:14
Узбекская семья попала в колонию за продажу новорожденной дочери
За 30 000 рублей.Сегодня в 16:11
Нижний Тагил "побил" столицу Урала
По дешевизне жилья.
Главные новости
- Сегодня в 17:03Очевидцы рассказали о застреленном на екатеринбургской овощебазе №4
- Сегодня в 16:26В Зауралье депутаты "свернут" торговлю алкоголем в жилых домах
- Сегодня в 16:22Как Винницкий в воду смотрел?
- Сегодня в 14:37Шадрин призвал депутата Лобова покаяться за "вызывалку"
- Сегодня в 13:17Педофилу-рецидивисту из Златоуста грозит пожизненное
Аналитика
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.