Из-за аварии на Уралмаше.

Коммунальная авария на Уралмаше затопила улицу Уральских рабочих и оставила без холодной воды часть домов на улицах Стахановской и Индустрии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в диспетчерской службе Орджоникидзевской УЖК.

Как рассказали коммунальщики, причиной ЧП стал порыв 200-миллиметрового водопровода на улице Калинина. "Водоканал" уже попросил предоставить их ремонтным бригадам доступ в подвалы жилых домов. Собираются делать перетрассировку с подключением к запасному трубопроводу", — сообщили диспетчеры.



Так утро 26 декабря выглядела улица Уральских Рабочих в районе ЧП. Фото: Александр Соколов.

Пресс-служба МУП "Водоканала" подтвердила факт аварии. "Заявка к нам пришла в 23.00 (понедельника – прим. ред). Бригада туда уехала и работает до сих пор. Утром к ней присоединились вторая бригада, в данный момент на месте аварии проводится диагностика", — пояснили представители предприятия.

Насчет отключения жилых домов от воды данные разнятся. По словам представителей "Водоканала", полного отключения пока не производилось, но в некоторых домах давление воды в местных сетях может быть понижено. А вот в диспетчерской УЖК "Орджоникидзевская" заявили, что часть домов на пострадавшем участке все же пришлось отключить от водоснабжения.

В беседе с "Уралинформбюро" сотрудники дошкольного отделения гимназии "Арт-Этюд" (ул. Калинина, 36а) подтвердили, что холодной воды в здании гимназии нет. "И не говорят, когда дадут, — посетовал собеседник агентства. — А у нас ведь дошколята, им же еду надо готовить, а как без воды это сделать?"

Сотрудники пресс-службы МУП "Водоканал" заверили, что более-менее точная картина происшедшего и перспективы окончательной ликвидации аварии станут известны в ближайшее время. "Уралиноформбюро" будет следить за развитием событий на Уралмаше.