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Пьяный тюменец на Nissan погубил женщинуСегодня в 11:28

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Которая переходила в неположенном месте.

Вечером 25 декабря в селе Нижняя Тавда на улице Дзержинского 29-летний водитель Nissan сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. С тяжелыми травмами 39-летнюю пострадавшую госпитализировали. Она скончалась в больнице.

Установлено, что виновник аварии был пьян. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

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