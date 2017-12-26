Которая переходила в неположенном месте.

Вечером 25 декабря в селе Нижняя Тавда на улице Дзержинского 29-летний водитель Nissan сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. С тяжелыми травмами 39-летнюю пострадавшую госпитализировали. Она скончалась в больнице.

Установлено, что виновник аварии был пьян. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.