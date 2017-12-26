Суд заставил "Дом.ру" возместить ущерб раненной дроном екатеринбурженкеСегодня в 12:34
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Взыскав более 100 тысяч.
Суд взыскал с компании "Дом.ру" более 100 тысяч рублей в пользу певицы из Екатеринбурга, которая чуть не лишилась пальца из-за квадрокоптера.
"Суд удовлетворил финансовые требования полностью - упущенную выгоду (отмена концертов) и понесенные затраты (зарплата няни на время моего бездействия). Также присудили частично компенсировать заявленный моральный ущерб - 30 тысяч рублей", - рассказала "Уралинформбюро" Наталия Тапиша.
По словам женщины, в суде интересы Интернет-провайдера представляли две женщины - юристы.
"Они допускали много неточностей, временами откровенно лгали, пытались давить на меня и даже допрашивать в зале суда. После оглашения вердикта я с ними не общалась, представители компании со мной не связывались, никаких выплат не было. Решение вступит в законную силу 23 января. До этого времени "Дом.ру" может подать апелляцию. Я не берусь прогнозировать, подадут ли, логика их бизнес-решений непостижима для меня... Да и не только для меня", - добавила Тапиша.
Екатеринбурженка получила травму 25 января 2017 года на мероприятии в рамках премьеры фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Организаторы проводили конкурсы, а призы гостям доставляли с помощью четырехлопастного дрона. В какой-то момент квадрокоптер начал падать, женщина отмахнулась от него правой рукой. Рана оказалась достаточно глубокой.
Представители "Дом.ру" отказались выплачивать адекватную компенсацию, и Наталия написала заявление в полицию.
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