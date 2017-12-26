×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд заставил "Дом.ру" возместить ущерб раненной дроном екатеринбурженкеСегодня в 12:34

  • Текст

Взыскав более 100 тысяч.

Суд взыскал с компании "Дом.ру" более 100 тысяч рублей в пользу певицы из Екатеринбурга, которая чуть не лишилась пальца из-за квадрокоптера.

"Суд удовлетворил финансовые требования полностью - упущенную выгоду (отмена концертов) и понесенные затраты (зарплата няни на время моего бездействия). Также присудили частично компенсировать заявленный моральный ущерб - 30 тысяч рублей", - рассказала "Уралинформбюро" Наталия Тапиша.

По словам женщины, в суде интересы Интернет-провайдера представляли две женщины - юристы.

"Они допускали много неточностей, временами откровенно лгали, пытались давить на меня и даже допрашивать в зале суда. После оглашения вердикта я с ними не общалась, представители компании со мной не связывались, никаких выплат не было. Решение вступит в законную силу 23 января. До этого времени "Дом.ру" может подать апелляцию. Я не берусь прогнозировать, подадут ли, логика их бизнес-решений непостижима для меня... Да и не только для меня", - добавила Тапиша.

Екатеринбурженка получила травму 25 января 2017 года на мероприятии в рамках премьеры фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Организаторы проводили конкурсы, а призы гостям доставляли с помощью четырехлопастного дрона. В какой-то момент квадрокоптер начал падать, женщина отмахнулась от него правой рукой. Рана оказалась достаточно глубокой.

Представители "Дом.ру" отказались выплачивать адекватную компенсацию, и Наталия написала заявление в полицию.

Ранее по теме:
Упавший на екатеринбурженку дрон "долетел" до полиции
Екатеринбурженка едва не лишилась пальца на премьере Бондарчука

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×