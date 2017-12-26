Без воды два дома на Индустрии.

Утечка воды из лопнувшего 200-миллиметрового водопровода на улице Калинина, случившаяся вечером 25 декабря, успешно локализована. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МУП "Водоканал".

"Поврежденный участок водовода отключен, без воды в данный момент остается два жилых дома на улице Индустрии", — пояснили представители предприятия. По их словам, на месте ЧП всю ночь работали две бригады по ремонту и благоустройству территории.

С утра 26 декабря к ним на помощь прибыли еще две бригады. Сроки завершения работ пока не называются. Однако ремонтники останутся на объекте до полной ликвидации последствий аварии, заверили коммунальщики.

Стоит напомнить, что авария на улице Калинина привела к затоплению большого участка улицы Уральских рабочих. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", специалисты "Водоканала" утром 26 декабря переподключили пострадавшие дома на запасной трубопровод.

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