С 8 этажа.

26 декабря в Екатеринбурге на улице Рощинской неизвестный выбрасывает технику из окна, ставя под угрозу жизнь прохожих. Фото и видео с места в соцсети выложили очевидцы.

"На Рощинской 27 неадекватный человек с 8 этажа выкидывает технику, шкаф, книги и кухонные принадлежности. Пострадали около 4-х машин. Одной из машин помял крышу, выкинув системник от компа или что-то подобное. Сильно пострадала шкода, выбито заднее стекло, помятая крыша и бампер", - написала Анастасия Савченко в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" сообщили, что информация о мужчине поступила в отдел полиции №13 в 09.50, после чего на место был направлен наряд.

"Мужчина был задержан и сразу же госпитализирован бригадой скорой помощи, поскольку находился в неадекватном состоянии. Ему около 30 лет, он проживает в данном доме. В настоящее время поступило одно заявление от женщины-автовладелицы", - рассказали в ведомстве.