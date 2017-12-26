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А Минздрав предупреждал: пенсионерку-курильщицу сдуло с балконаСегодня в 14:56

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Четвертого этажа.

Ураганный ветер унес с балкона четвертого этажа в городе Шахтерске 70-летнюю женщину. Пенсионерка вышла на балкон покурить, когда налетевший порыв сбросил ее вниз, пишут "Углегорские новости".

ЧП случилось в доме №10 на улице Интернациональной. Унесенная ветром приземлилась в мягкий сугроб, что и спасло ей жизнь, передает "Уралинформбюро".

Но на этом приключения пенсионерки не закончились. Машина скорой помощи не смогла пробиться по заметенной дороге. Для спасения пенсионерки пришлось задействовать погрузчик - женщину уложили в ковш и так доставили к врачам. В шоковом состоянии ее госпитализировали в Углегорскую ЦРБ.

Стоит отметить, что на Сахалине бушует мощный циклон. Порывы ветра достигают 40 метров в секунду. Несколько домов лишились кровли, повалены новогодние ели. В десятках населенных пунктов нет электричества.

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