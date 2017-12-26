Из-под пива.

Трое жителей Атырау (Казахстан) получили по два года ограничения свободы за нападение на полицейских. Согласно материалам дела, пьяные мужчины избили правоохранителей пустыми бутылками от пива, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел в октябре 2017 года в селе Ганюшкино. Там три нетрезвых приятеля зашли в магазин "Адия-2", где начали беспричинно приставать к полицейским и оскорблять их.

По данным Tengrinews.kz, подсудимые и прокурор Курмангазинского района заключили процессуальное соглашение в виде сделки о признании вины. Приговор еще не вступил в законную силу.