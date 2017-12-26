Проводится проверка.

В Закамске (микрорайон Перми) из окна многоэтажки выпала 17-летняя девушка. Ее тело нашли вечером 25 декабря возле дома на улице Ушакова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

"Нет признаков, что девушка стала жертвой преступления. По факту ее гибели проводится проверка", – сообщили в ведомстве.