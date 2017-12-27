Грунт на Химмаше провалился из-за бесхозной трубыСегодня в 09:13
- Текст
- Комментарии (1)
Считают в ЕТК.
Провал грунта на улице Орденоносцев (микрорайон Химмаш) в Екатеринбурге, случившийся 26 декабря, вызван, скорее всего, аварией на бесхозных теплосетях. Такое предположение сделал в беседе с "Уралинформбюро" представитель пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
"Вчера вечером в аварийную диспетчерскую службу позвонила женщина и заявила, что ее под ее автомобилем Lexus провалился асфальт на стоянке у дом №4 по улице Орденоносцев, — пояснили в компании. — Наша бригада тут же выехала на место. Предполагаем, что из-за порыва либо свища на трубе горячая воды подмыла грунт под бехатоном, и он провалился. Но сети, которые проходят там, на балансе ЕТК не находятся".
По словам собеседников агентства, большинство сетей на Химмаше очень старые, примерно 60-70-х годов прокладки, и их практически никогда не ремонтировали. В прошлом году специалисты компании провели полную диагностику сетей, переданных предприятием "Екатеринбургэнерго" на баланс ЕТК, и выяснили, что сети в плачевном состоянии.
"Там очень большой износ, — заявили сетевики. — Мы все лето меняли трубы в этом районе, но это капля в море. Сегодня для Химмаша мы разрабатываем отдельную программу (ремонта сетей — прим. ред.), но, похоже, там все надо перекладывать". Кроме того, под микрорайоном пролегают километры инженерной инфраструктуры, принадлежность которых не выяснена. Какие-то из них находятся на балансе предприятий, но есть и бесхозные.
Тем не менее, ЕТК готова отремонтировать трубу, прохудившуюся на улице Орденоносцев, поскольку соответствующая заявка поступила от администрации Чкаловского района. Ремонтные работы на месте ЧП начнутся уже сегодня.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
При таких высоких тарифах на тепло и горячую воду ЕИК может себе позволить БЕСХОЗНЫЕ сети. Эта бесхозная сети уже третий год парует и греет воду в пруду.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Застройщика ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге взяли под стражу
На 2 месяца.Сегодня в 18:16
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.Сегодня в 18:12
"Зяблицев-Фонд" продолжает поздравлять екатеринбуржцев
Концертами и подарками.Сегодня в 18:07
Екатеринбург не просыхает: вслед за Уралмашем затопило Эльмаш
Улицу Фрезеровщиков перекрыли.Сегодня в 18:01
Минфин обнародовал данные о зарплатах федеральных чиновников
Но не всех.Сегодня в 17:55
Табакова не вводили в искусственную кому
Утверждают вице-мэр Москвы и глава МХТ.Сегодня в 17:47
На Южном Урале рецидивист сломал шею приятелю и закопал его в лесу
За то, что тот назвал его "крысой".Сегодня в 17:38
В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
Унесшей жизни 12 человек.Сегодня в 17:21
В Тюмени ищут женщину с желтым зубом
Ограбила ребенка.Сегодня в 17:14
На Барбадосе застрелили кузена Рианны
Накануне он праздновал с певицей Рождество.Сегодня в 17:08
Облсуд не выпустил челябинского депутата из СИЗО
Он пробудет там до 11 февраля.Сегодня в 17:08
Нефтегазовую промышленность Ямала обеспечат дополнительной электромощностью
При необходимости.Сегодня в 17:05
Школьный психолог до смерти избил больного туберкулезом собутыльника
Пили из одного стакана.Сегодня в 17:00
Напавший на судью южноуралец арестован
На два месяца.Сегодня в 16:59
Автомобилисты Екатеринбурга отдохнут 1 января от общественного транспорта
Ранним утром.
Главные новости
- Сегодня в 17:38В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
- Сегодня в 16:42Дёмин призвал бойкотировать незаконную "зебру" на площади 1905 года
- Сегодня в 15:46Уральские археологи тормознули стройку "Эрмитаж-Урал"
- Сегодня в 15:08За открывшим стрельбу экс-директором московской фабрики следит киллер
- Сегодня в 14:00Уральские риелторы обжалуют штраф УФАС
Аналитика
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.