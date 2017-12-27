Считают в ЕТК.

Провал грунта на улице Орденоносцев (микрорайон Химмаш) в Екатеринбурге, случившийся 26 декабря, вызван, скорее всего, аварией на бесхозных теплосетях. Такое предположение сделал в беседе с "Уралинформбюро" представитель пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

"Вчера вечером в аварийную диспетчерскую службу позвонила женщина и заявила, что ее под ее автомобилем Lexus провалился асфальт на стоянке у дом №4 по улице Орденоносцев, — пояснили в компании. — Наша бригада тут же выехала на место. Предполагаем, что из-за порыва либо свища на трубе горячая воды подмыла грунт под бехатоном, и он провалился. Но сети, которые проходят там, на балансе ЕТК не находятся".

По словам собеседников агентства, большинство сетей на Химмаше очень старые, примерно 60-70-х годов прокладки, и их практически никогда не ремонтировали. В прошлом году специалисты компании провели полную диагностику сетей, переданных предприятием "Екатеринбургэнерго" на баланс ЕТК, и выяснили, что сети в плачевном состоянии.

"Там очень большой износ, — заявили сетевики. — Мы все лето меняли трубы в этом районе, но это капля в море. Сегодня для Химмаша мы разрабатываем отдельную программу (ремонта сетей — прим. ред.), но, похоже, там все надо перекладывать". Кроме того, под микрорайоном пролегают километры инженерной инфраструктуры, принадлежность которых не выяснена. Какие-то из них находятся на балансе предприятий, но есть и бесхозные.

Тем не менее, ЕТК готова отремонтировать трубу, прохудившуюся на улице Орденоносцев, поскольку соответствующая заявка поступила от администрации Чкаловского района. Ремонтные работы на месте ЧП начнутся уже сегодня.