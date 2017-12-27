Их спасли.

Утром 27 декабря 2017 года в Ленинском районе Перми на реке Кама оторвалась льдина с рыбаками. В ловушке оказались четверо мужчин.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило в 10.55. На помощь выехали 25 человек и 8 единиц техники. Рыбаки спасены. Никто не пострадал.