Екатеринбург не просыхает: вслед за Уралмашем затопило ЭльмашСегодня в 18:07
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Улицу Фрезеровщиков перекрыли.
Очередная коммунальная авария произошла вечером 27 декабря в Екатеринбурге: на пересечении улиц Фрезеровщиков и Старых Большевиков (микрорайон Эльмаш) лопнула труба, находящаяся на балансе МУП "Водоканал". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в диспетчерской службе управляющей компании "ЖКХ Орджоникидзевского района".
На данный момент улица Фрезеровщиков перекрыта, водоснабжение участка отключено, на месте работают службы благоустройства, которые заняты уборкой образовавшейся наледи, рассказали корреспонденту агентства сотрудники "Водоканала".
Более подробную информацию о случившемся пока получить не удалось. Однако на странице "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" уже опубликованы первые снимки с места происшествия. Судя по этим фото, вся проезжая часть вблизи магазина "Норд" залита водой.
Теперь по Фрезеровщиков только вплавь... Фото: Ксения Сорока, vk.com/incekb.
Стоит заметить, что это далеко не первая авария, случившаяся в Орджоникидзевском районе в последние дни. 26 декабря аналогичное коммунальное ЧП было зафиксировано на улице Уральских рабочих (микрорайон Уралмаш), без холодной воды тогда осталась часть домов на улицах Стахановской и Индустрии.
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