Стрелка ищут полиция и Росгвардия.

Экс-директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов покинул ее территорию до того, как было выставлено оцепление. Теперь мужчину ищут по всей Москве, об этом сообщает столичный главк МВД, передает "Уралинформбюро".

Из сообщения полиции следует, что после проверки предприятия правоохранители не смогли найти на нем стрелка.

"По уточненной информации, злоумышленник, причинивший сегодня огнестрельное ранение гражданину, в результате которого последний погиб, покинул территорию фабрики до выставления оцепления и прибытия основной группы полицейских и сотрудников Росгвардии", - цитирует начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Юрия Титова ТАСС.

По его словам, Аверьянов, возможно, покинул предприятие сразу после совершения преступления - с 9 до 10 часов утра по московскому времени.

27 декабря в здании фабрики на Иловайской улице в Москве произошла стрельба. Один человек погиб, двое пострадали.

В момент ЧП на фабрике находился судебный пристав с документом о взыскании долга. По версии правоохранителей, конфликт произошел между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора.

Илья Аверьянов объявлен в розыск.

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