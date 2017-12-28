Добровольно.

Экс-директор столичной конфетной фабрики Илья Аверьянов, подозреваемый в убийстве судебного пристава, сдался правоохранителям. В эти минуты Аверьянов, для поиска которого был введен план "Сирена", сам решил прийти в полицию, сообщает телеканал "Царьград".

Ранее в комментарии журналистам, мужчина заявил, что готов сдаться стражам порядка.

По данными СМИ, утром 27 декабря на территории "Меньшевика" произошла стрельба. В здание незаконно проникли вооруженные люди в сопровождении судебного пристава. Илья Аверьянов выстрелил в представителя ведомства, якобы, в ответ на выстрелы из пистолетов.

Представители прокуратуры ранее заявили, что предприниматель неоднократно обращался к правоохранителям из-за попыток рейдеров захватить его фабрику.

Обстоятельства истории выясняются, передает "Уралинформбюро".

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